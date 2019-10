La venue du leader du championnat au Canonnier s’avère être le plus gros test de Bernd Hollerbach depuis son arrivée à Mouscron. Dernière équipe du Big 5 que l’Excel affronte lors de ce premier tour, les Brugeois se dressent en grandissimes favoris face à une équipe de Mouscron qui voudra à tout prix garder son invincibilité au Canonnier en phase classique depuis un an maintenant.

Pour préparer ce choc, le mentor allemand a pu profiter de la semaine internationale pour remobiliser ses troupes après la déconvenue subie à Genk. "Nous avons beaucoup travaillé physiquement durant cette petite trêve, explique le T1 hurlu. J’ai eu avec moi un groupe très concentré et appliqué pour préparer ce match très important face à la meilleure équipe de Belgique. Nous savons qu’ils ont beaucoup de qualité et ce sera à nous de sortir un gros match."

Face à une équipe en pleine confiance, le T1 allemand compte sur des éléments comme Aleix Garcia pour faire la différence. "Depuis qu’il est arrivé chez nous, notre façon de jouer a changé. Notre football est plus posé et on combine plus souvent au sol. Face aux grands physiques du Club de Bruges, il sera essentiel de jouer sur les qualités d’Aleix Garcia pour éviter de procéder par des longs ballons."

Le joueur qui fait le plus peur à Hollerbach est sans conteste l’international belge Hans Vanaken. "C’est le meilleur élément du championnat belge. Il peut apporter autant défensivement qu’offensivement. Tout passe par lui et c’est lui qui décide de la direction que le jeu va prendre. En plus de lui, ils peuvent compter sur des éléments avec de l’expérience et des jeunes qui ont un énorme potentiel."

Offensivement, l’Excel pourra enfin compter sur Omoigui, arrivé blessé lors du mercato estival. "Il est prêt pour ce match. Son évolution est bonne aux entraînements et il a déjà bénéficié de vingt minutes de jeu face à Amiens en amical. Il ne faut pas le griller tout de suite mais c’est sûr qu’il pourrait entrer en ligne de compte face à Bruges."