L'entraîneur refait son apparition demain matin au Canonnier.

Son retour avait été annoncé et reporté de nombreuses fois mais c'est désormais officiel. Bernd Hollerbach est soigné de sa pneumonie. Le technicien allemand dirigera l'entraînement des Hurlus jeudi matin. "Je suis à nouveau en pleine possession de mes moyens et je peux reprendre mon job d'entraîneur principal au sein du Royal Excel Mouscron à 100 %", a déclaré l'entraîneur. Il était absent depuis le stage hivernal à Cadix. Rudi Vata et Philippe Saint-Jean avaient assuré l'intérim entre deux.

Julien Parcinski