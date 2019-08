Les Mouscronnois affichent une belle confiance avant ce derby wallon.





Forts de leur très bon début de saison, les Mouscronnois se déplaceront ce dimanche à Sclessin sans la moindre pression. Actuellement en troisième position, les Hurlus étonnent dans ce début de championnat. " J'aime les grands matchs ainsi" annonce d'emblée Bernd Hollerbach. " C'est un plaisir pour nous de nous rendre au Standard ce dimanche pour jouer une rencontre face à une belle équipe dans un stade qui sera rempli avec une belle ambiance."





C'est donc tout en décontraction que le coach allemand aborde ce match face à plusieurs anciens cadres de Mouscron. " Mes joueurs doivent oublier les amitiés qu'ils ont avec certains joueurs du Standard durant 90 minutes." Un message que l'entraîneur n'aura même pas dû faire passer à son groupe. " Ils savent comment je suis et comment je fonctionne. Je ne veux pas entendre parler d'amitiés durant une rencontre. Les joueurs connaissent la ligne à ne pas franchir dans ces cas-là."





Une belle bataille tactique entre le technicien allemand et Michel Preud'homme s'annonce. " Oui je pense que cela va être très tactique comme chaque match depuis le début de la saison. Je ne vais pas pour autant changer de système de jeu. On ne compte pas se laisser étouffer par le Standard sur son terrain. Notre tactique, nous la travaillons depuis deux mois maintenant et elle fonctionne très bien pour l'instant. Les joueurs assimilent bien les détails et cela va de mieux en mieux au fil des rencontres."





Hormis Cédric Omoigui qui reprend les entraînements collectifs, c'est un groupe au complet qui s'apprête à faire le déplacement à Liège ce dimanche.