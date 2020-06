C'est officiel. Le technicien allemand n'est plus l'entraîneur de Mouscron.

Comme annoncé dans nos colonnes ce mercredi, Bernd Hollerbach quitte l'Excel. Les Hennuyers ont officialisé la nouvelle dans un communiqué.

"Bernd Hollerbach qui possédait encore une année de contrat avec l’Excel Mouscron ne sera plus l’entraîneur du club à la reprise des entraînements. La direction du club et le technicien allemand ont trouvé un terrain d’entente pour mettre un terme à leur collaboration. Dans le cadre du budget de transition présenté au CBAS, les dirigeants mouscronnois ont dû réduire drastiquement les dépenses, notamment au niveau de l'entraineur et de son staff. Ils n’étaient donc plus en mesure de proposer les mêmes conditions à Bernd Hollerbach. Les deux parties ont donc décidé de mettre un terme à leur collaboration afin de pouvoir respecter les engagements pris par le club auprès de la commission des licences et du CBAS dans le cadre du budget de transition. Les dirigeants du club tiennent à remercier Bernd Hollerbach pour l’excellent travail effectué à Mouscron et lui souhaitent le meilleur pour l’avenir.", a publié le club sur son site internet.

Outre l'argument budgétaire avancé, c'est surtout la reprise imminente du matricule 216 par le LOSC qui a poussé les deux parties à stopper leur collaboration. Les adjoints Dennis Schmitt, Lamine Cissé, le préparateur physique Alfred Ntiamoah et la team manageur Maria Wallenborn quittent également le club.