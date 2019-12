L’entraîneur allemand de Mouscron s’attend à une rencontre physique face à Malines, ce jeudi après-midi.

Les Mouscronnois possèdent déjà 26 points et ont l’occasion de clôturer l’année 2019 en se rapprochant de la barre des trente unités. "On a commencé la saison avec une victoire (0-1 à Saint-Trond), on veut terminer l’année de la même façon. A Malines, nous avions fait un beau match (2-2), on va tout faire pour finir l’année en beauté", a déclaré Bernd Hollerbach en conférence de presse. L’Allemand s’attend à un match très disputé. "Malines, c’est une équipe qui a sa propre identité. Une formation physique et un bon bloc. Ils possèdent à peu près les mêmes qualités que nous et on s’attend à un match physique, avec beaucoup de duels, comme à l’aller."

Il ne se réjouit toutefois pas trop de jouer ce boxing day à la Belge. "Je trouve que les choses sont faites à moitié. Soit on joue pendant les fêtes et on continue le championnat. Soit on fait une vraie pause. Mais ici, on intercale un match entre les fêtes. Je n’aime pas trop ça", a avoué Bernd Hollerbach. Une victoire ce jeudi contre Malines lui redonnera très certainement le sourire. Pour cela, les Mouscronnois ne devront pas répéter les erreurs de ces dernières semaines. Avec un avantage au marquoir que les Hurlus n’ont pas su conserver. "Nous avons perdu des points, c’est typiquement ce qui arrive aux équipes qui manquent d’expérience. Il faut avoir des joueurs capables de temporiser à certains moments pour y arriver. Mais ça va venir", conclut-il.

Dimitri Mohamed est incertain alors que Jonah Osabutey fait son retour dans la sélection.