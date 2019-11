L'entraîneur de l'Excel n'est pas étonné des résultats belges en Europa League.

S'il y a bien un entraineur en Belgique qui connait par coeur la Bundesliga, c'est bien Bernd Hollerbach. Deux fois champion d'Allemagne avec Schalke 04 et Wolfsburg en tant que T2, le mentor de l'Excel ne tarit pas d'éloges envers le Standard et Gand quand il s'agit de parler des deux victoires belges en Europa League face à deux clubs allemands. "Je ne suis pas étonné du tout des résultats d'hier" commente Bernd Hollerbach. "Je crois sincèrement qu'une équipe comme le Standard a le niveau de grosses écuries allemandes comme Mönchengladach, Wolfsburg ou le Werder Brême. Il y a juste le Borussia Dortmund et le Bayern Munich qui sont au-dessus. Gand a aussi prouvé que son équipe pouvait jouer à un très bon niveau."

L'entraîneur du REM s'est ensuite attardé sur la belle victoire acquise la semaine dernière face à l'Antwerp. "Nous pouvons qualifier notre seconde période comme une référence cette saison. Les joueurs ont retrouvé de l'efficacité et mes défenseurs prennent leurs responsabilités dans les seize derniers mètres également." Bernd Hollerbach a également évoqué le cas Ciranni qui était titulaire pour la première fois et qui s'est montré efficace en marquant un but et en étant à la base du troisième. "Au début de la saison, je n'étais pas du tout content de lui. Je lui ai fait comprendre et sa réaction a été belle. Il n'a jamais bronché et a beaucoup travaillé sans jamais perdre espoir. Son but face à l'Antwerp constitue donc une belle récompense pour lui."

Ce samedi, ce sera face à Ostende que les Hurlus devront en découdre. "Ce sera un match difficile car c'est toujours compliqué d'affronter une équipe en crise. Il ne faut pas se baser sur leurs derniers résultats pour cette rencontre ni sur le match amical remporté en juillet (Ndlr : victoire 0-4 des Mouscronnois le 13 juillet dernier). Leur équipe a pas mal changé et il faudra faire très attention à eux dans leur stade."

Hormis Libertiaux, Bakic et Butez, c'est un groupe au complet qui se déplacera à la mer du Nord.