L'Excel poursuit son calendrier difficile avec un déplacement compliqué à Bruges.

Avant ce déplacement chez le leader brugeois, Bernd Hollerbach fait preuve de beaucoup de prudence. "Nous avons une nouvelle semaine anglaise qui nous attend et il faudra l'aborder intelligemment" explique le mentor allemand qui a décidé de laisser encore un match Deni Hocko au repos. "Deni va mieux et semble prêt mais je préfère pas prendre le risque de l'aligner face à Bruges. Nous en aurons fortement besoin la semaine prochaine face à Anderlecht et le Standard donc j'ai décidé de le préserver."

Un autre élément essentiel sera également absent pour suspension : Nathan de Médina. "Il va nous manquer, c'est sûr. Ce sera l'occasion pour certains joueurs de recevoir leur chance et de tenter de saisir cette belle opportunité face à la meilleure équipe du championnat belge. J'ai analysé le match face au Galatasaray et tout le monde a remarqué que physiquement c'était costaud et que c'était également un groupe qui ne lâchait jamais rien. Naturellement nous pourrons déjà être très satisfaits si nous arrivons à prendre un point chez eux."

Loin d'être défaitiste, Bernd Hollerbach a toutefois bien la tête sur les épaules. "Bruges a beaucoup plus de qualités individuelle que nous, tout le monde le sait. C'est toujours compliqué de jouer face à des équipes comme cela. Nous n'aurons pas le droit à la moindre erreur face à eux. Il faudra faire preuve d'un gros collectif, bien en bloc pour tenter d'aller chercher le maximum. Il ne faudra pas rester dans nos 16 mètres. J'ai donné comme consigne de jouer notre football même si c'est face à Bruges."

Pour tenter de ne pas céder face au Club, le T1 des Hurlus veut s'appuyer sur l'ensemble de son groupe et non sur les joueurs d'expérience "Des joueurs comme Aleix Garcia ou Wimmer ont joué au haut niveau des grands matchs mais s'ils sont aujourd'hui à Mouscron, c'est que ça n'a pas été top pour eux à cette époque. Je ne veux donc pas penser aux expériences individuelles de chacun mais plutôt au mental du groupe."

La seule équipe qui s'est imposée cette saison à Bruges, c'est le Paris Saint-Germain. Mouscron pourrait donc être la seconde équipe à détenir ce "titre" honorifique.

Marko Bakic, Jean Butez et Clément Libertiaux sont toujours à l'infirmerie. Deni Hocko sera sans doute laissé au repos et Nathan de Médina est suspendu pour cette rencontre.