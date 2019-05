Pour la rencontre de ce dimanche, Bernd Storck compte sur son groupe pour prendre les trois points face à la seule équipe contre qui les Hurlus ont réussi à prendre une unité dans ces playoffs 2.

Dimanche soir, l’Excel entamera son septrième match dans ces tristes playoffs 2au Canonnier face à Zulte-Waregem. Pour tenter d’aller chercher les trois points, Bernd Storck veut que son groupe poursuivre de la même manière que lors des matchs précédents. « Nous devons continuer dans le même style que dans les autres rencontres. Face à Courtrai, juste avant la carte rouge, nous avions 75% de possession de balle! A 10, mes joueurs ont tout donné et je dois les remercier pour cela. Avec de l'efficacité face au but, le score aurait été tout autre, même si nous étions à 10. Il faut donc continuer avec cette bonne dose de caractère ce dimanche."

L'entraîneur allemand devait également donner sa décision concernant son avenir mais il a finalement décidé de reporter cela à lundi "Je ne veux pas en parler aujourd'hui afin de ne pas perturber la préparation du match face à Zulte. Lundi vous saurez tout" nous assure Bernd Storck.

La bonne nouvelle est que Manuel Benson fait son grand retour dans le groupe au même titre qu'Antonov et Mohamed. L'infirmerie reste cependant bien chargée avec Bakic qui est incertain, Godeau absent deux semaines suite à un coup à la cheville et De Médina pour qui la saison est terminée au même titre que Sidney Friede, le jeune allemand prêté par le Herta Berlin en janvier dernier, qui ne reviendra plus au Canonnier. "Il a beaucoup de pépins physiques pour le moment. Il se soigne à Berlin en faisant des infiltrations mais cela ne s'arrange pas. Il doit donc avoir beaucoup de repos et ne reviendra pas à Mouscron."