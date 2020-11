Bernd Storck a passé moins d’un an à Mouscron et au Cercle. Suffisant pour laisser une trace et marquer ses anciens joueurs.

Il a beau se trouver désormais à 1 500 kilomètres de la Belgique, difficile de ne pas penser à Bernd Storck avant ce match opposant le Cercle à Mouscron. C’est que sans l’entraîneur allemand, cette rencontre n’aurait sûrement pas eu lieu.

Arrivé dans une situation périlleuse dans le Hainaut puis en Venise du Nord, le technicien est parvenu à offrir un maintien improbable à ces deux équipes.

(...)