Avec une petite unité sur 15, l'Excel Mouscron déçoit fortement dans ces playoffs 2. Samedi, ceux-ci vont tenter de débuter le deuxième et dernier tour de la compétition en battant leurs voisins courtraisiens.





"C'est un derby" assure d'emblée Bernd Storck. "A l'aller, nous avions bien joué et les joueurs ont élevé leur niveau depuis. Les joueurs sont confiants pour ce match. Tout le monde se donne toujours à fond aux entraînement et tous veulent jouer chaque match. Il y a vraiment une très bonne ambiance dans le groupe et il faut poursuivre ainsi. Certains absents sont également de retour donc je pense que nous pouvons faire un bon match."





Parmi les joueurs de retour, il y a notamment Selim Amallah qui devrait être présent sur la pelouse du Canonnier samedi soir. Il pourra ainsi prendre la place de Marko Bakic qui sera suspendu et qui est, de toute façon, blessé.





L'entraîneur des Hurlus est également revenu sur la défaite de la semaine dernière face à Waasland-Beveren. "Ce n'était pas un bon match mais encore une fois, nous avions tout en mains, il suffit de regarder les statistiques. Tant dans la possession de balle que dans les occasions, nous dominions ce match. Il y a juste dans les duels où nous devons nous améliorer pour en gagner bien plus. JE ne veux pas chercher d'excuses par rapport à notre bilan en playoffs 2 mais je remarque qu'à chaque match, nous sommes au-dessus dans les statistiques."





Vendredi prochain, normalement, Bernd Storck donnera sa décision quant à son avenir à Mouscron. Une décision très attendue par la direction, les joueurs et les supporters également qui veulent à tout prix le revoir la saison prochaine.





Au niveau de l'infirmerie, Gulan et Amallah sont de retour dans le noyau tandis que Friede, De Médina, Antonov, Benson et Bakic sont aux soins. Pour Benson, ce dernier pourrit déjà revenir la semaine prochaine dans le groupe et jouer dans deux semaines à l'Union. Le jeune ailier vient de reprendre la course.