C'est avec une équipe déforcée que Mouscron va devoir se déplacer chez les premiers ce samedi soir. Une situation qui ne fait pas peur à Bernd Storck, l'entraîneur allemand. "J'ai beaucoup d'options pour mon équipe mêmes j'ai beaucoup d'absents. J'ai une idée en tête bien précise pour ce match. De toute façon nous n'avons rien à perdre."





Après la belle victoire face à Ostende (2-1), les Hurlus partent l'esprit assez serein et en confiance même s'ils se rendent chez les premiers classés du championnat. "Les joueurs sont vraiment confiants. On doit montrer le même style de jeu que l'on adopte chez nous à l'extérieur. En jouant collectivement, on peut vraiment faire quelque chose là-bas."





Le coach sous entend également qu'il va faire jouer des joueurs moins en vue cette saison. "Ce match sera vraiment l'occasion pour certains joueurs de montrer ce qu'ils valent. Ils doivent profiter de ces absences. Tout ce qui sera à prendre à Genk ne sera que du bonus pour nous. Genk est la meilleure équipe du championnat et cela se voit au classement."





A l'aller, les Mouscronnois avaient réussi à garder le zéro en réalisant un match nul. "Ce ne sera pas la même chose qu'à l'aller car notre équipe a bien changé depuis aussi" conclut Bernd Storck.