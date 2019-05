Après sa belle victoire face à Zulte-Waregem dimanche dernier (3-0), les Hurlus veulent poursuivre sur cette voie et tenter de réaliser un 6 sur 6 dans ces playoffs 2 assez décevants. Toujours privé de Godeau (blessé) et Dussenne (suspendu), Bernd Storck fera à nouveau confiance à Sadiku et Boya pour sa paire centrale. "Ce sera un très bon test pour eux avec un joueur à tenir comme Niakaté. Sadiku a bien joué pour sa première titularisation la semaine passée même s'il n'est pas encore assez prêt à mon goût. C'est un joueur avec beaucoup de qualités et qui a beaucoup travaillé aux entraînements donc il reçoit sa chance grâce à des circonstances qui sont favorables pour lui. Plus tard, il peut vraiment devenir un très bon défenseur central pour le club."





Malgré la défaite subie au match aller, Bernd Storck garde un bon souvenir de cette rencontre où les Hurlus avait fini à 10. "Je pense que cette rencontre reflétait tout ce que j'ai appris à mes joueurs depuis mon arrivée à Mouscron. Ils proposaient vraiment un beau jeu avec un très grosse possession de balle et des mouvements intéressants entre les lignes. Il faudra faire de même ce samedi mais en allant chercher les trois points cette fois-ci contre une très belle équipe de l'Union. Il nous reste trois matchs à jouer et le groupe les abordera toujours de manière très professionnelle. Certains veulent se mettre en avant d'ici la fin pour espérer quelque chose cet été. Des joueurs intéressent également plusieurs clubs comme le Standard de Liège, à eux de prouver ce qu'ils valent dans ces trois rencontres restantes."





Au niveau du groupe, les absents sont toujours nombreux. En effet, il manquera demain à l'Union Gulan, Friede, Mohamed, De Médina et Godeau qui sont blessés ainsi que Noë Dussenne qui purge sa dernière journée de suspension.