Ce mardi soir, l'Excel effectuera son dernier déplacement au Jan Breydel Stadion comme ce fût le cas déjà lors de la phase classique et une belle victoire face au Club de Bruges. "Face à l'Union samedi, nous avons mal débuté notre rencontre. Je dois avouer que la préparation d'avant-match n'était pas top. Nous nous sommes préparés comme si c'était un match amical. Nous avons ensuite bien repris le contrôle de la rencontre et les statistiques du match sont, comme d'habitude, en notre faveur. En contre ils nous ont fait mal, l'Union a l'une des meilleures attaques de Belgique."





Face au Cercle, Bernd Strock s'attend à une tout autre équipe que lors de la défaite 2-3 à domicile. "Avec leur changement d'entraîneur, l'équipe a complètement changé de style. Ils évoluent désormais en 3-4-3 donc c'est difficile à analyser et nous devrons nous adapter à ça. Je veux que mon équipe poursuive dans le même style et nous voulons clairement aller chercher la victoire. Il y a une nouvelle pelouse qui nous permettra de poser notre jeu et de bien jouer au football. Les conditions seront parfaites pour nous pour jouer au football. A nous de prendre le plus de confiance avant le dernier match à domicile."





Au. niveau de l'infirmerie, saison terminée pour Nikola Gulan qui est victime d'une déchirure ainsi que pour Dimitri Mohamed qui souffre également d'une déchirure. Bruno Godeau sera quant à lui trop juste pour cette rencontre. Noë Dussenne est de retour de suspension en prendra place dans l'axe central.