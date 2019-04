L'entraineur de Mouscron a confiance en son équipe qui doit se montrer plus réaliste.





Face à Waasland-Beveren, l'Excel tentera d'aller chercher sa première victoire dans ces playoffs 2. Après avoir pris un point sur le terrain de Zulte-Waregem, les hommes de Bernd Storck vont devoir proposer le même style de jeu tout en se montrant plus réalistes face au but adverse. "Je pense qu'à Zute, nous avions fait une très bonne rencontre. Le seul problème se trouvait dans les 16 derniers mètres. Nous avons eu un nombre incroyable d'occasions face au but (22),, et nous n'avons mis que deux goals. C'est notre record d'occasions en une rencontre je pense et ce n'est pas normal" s'insurge Bernd Storck. "Quand vous menez au score ainsi, vous devez tuer le match bien plus tôt car tout peut encore arriver. Malheureusement pour nous, nous avons pris un but à la dernière seconde et nous avons perdu deux points."





Pour rétablir cette efficacité devant le but, Bernd Storck peut compter sur le retour de Taiwo Awoniyi ce week-end dans son groupe. "Il n'est pas encore à 100% mais il est apte pour jouer ce week-end" nous explique Bernd Storck.





Malgré le petit point sur 12 pris, le mentor allemand ne veut pas douter des capacités de son équipe. "Quand je vois les dernières rencontres, je suis très positif. Mon équipe fait du bon travail et ils vont être récompensé. J'espère que cela sera face à Waasland ce dimanche. Nous avons des bonnes statistiques à chaque match donc je suis vraiment confiant."





Vaso Vasic prendra la place de Jean Butez pour cette rencontre tandis que Amallah, Gulan, Leye, Friede et Benson sont toujours absents.