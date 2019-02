A Mouscron, tout se passe bien en 2019. Après avoir enchaîné 3 belles victoires, les Hurlus peuvent se déplacer à Gand sans la moindre pression même s'ils peuvent déjà accrocher le maintien mathématiquement parlant ce dimanche soir en cas de victoire face aux Buffalos et en cas de défaite de Lokeren face à l'Antwerp. Une victoire à Gand serait synonyme d'un 12 sur 12 inattendu mais mérité pour les Mouscronnois. "Nous savons ce que nous avons à faire là-bas" explique Bernd Storck. "Ce sera un match très intéressant face à une superbe équipe dans un magnifique stade. Notre but est de poursuivre dans notre style de jeu et jouer pour acquérir les trois points."





L'entraîneur ne se voit toutefois pas encore maintenu en D1A. "Je ne veux pas penser aux playoffs 2. A l'heure actuelle, je pense toujours au maintien car nous ne sommes pas sauvés. C'est tout ce qui compte pour moi. Nous voulons montrer que nous sommes sur la bonne voie et mon but est d'élever notre niveau de jeu chaque semaine. Les difficultés vont arriver maintenant car les équipes savent désormais comment nous jouons et quel style de jeu nous adoptons."