Le match de ce dimanche, les Mouscronnois l’attendent depuis plusieurs semaines maintenant. En stage, les Hurlus auront déjà bavé de la théorie pour ce match et cela n’a fait que s’intensifier cette semaine lors de chaque entraînement. La donne est simple pour Bernd Storck, l’entraîneur de l’Excel : "C’est une finale à ne pas perdre", comme il l’a répété à plusieurs reprises lors de son traditionnel point presse.

Pour vaincre les Côtiers, le coach allemand a une demande bien spécifique, il lance un appel aux supporters mouscronnois pour cette reprise. "La première chose dont on a besoin pour ce match, c’est de supporters. Cela fait six matchs que nous n’avons plus perdu à domicile et nous avons su démontrer à nos supporters que nous faisions notre maximum pour faire des bons matchs contre les grosses équipes de ce championnat. J’espère vraiment voir beaucoup de supporters ce dimanche pour qu’ils donnent des signaux positifs et leur support à l’équipe avant ces neuf finales."

En ce qui concerne le match en lui-même, Bernd Storck semble confiant. "Nous avons vraiment fait une bonne préparation en Espagne. Du 3 janvier à ce jour, l’équipe a vraiment beaucoup travaillé, tant au stage en Espagne que cette semaine. Les joueurs savent ce qu’ils doivent faire et ils ont travaillé pour de manière très professionnelle.. Et nous allons le montrer dimanche dans notre stade."

Quand il observe le calendrier qui se profile, l’entraîneur allemand ne veut pas penser aux prochains matchs qui se joueront après Ostende. "Nous devons impérativement gagner ce match nous-mêmes. Le prochain match sera à Genk, qui est premier. Ça, c’est le futur ; je ne veux pas y penser. Tout d’abord, c’est Ostende et nos matchs à domicile. On en a cinq et on doit les gagner. L’équipe le sait ; la pression est encore plus rude pour les joueurs. Les trois points d’avance sur Lokeren, on doit les garder. C’est simple : si on gagne tout, tout se déroulera bien pour nous. L’histoire, elle est comme ça !"

L’entraîneur a déjà affronté les Ostendais en Croky Cup au mois de décembre dernier mais il ne veut pas faire de comparaison avec cette rencontre. "L’équipe d’Ostende est bonne. Tactiquement, on ne sait pas trop comment les Côtiers vont jouer. Ils ont perdu leur grand attaquant et ont recruté De Sutter. Le match perdu de justesse face à eux en Coupe aux penaltys, je ne veux pas y penser. Ce n’est pas le même genre de match qui nous attend ce dimanche."