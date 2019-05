Ce dernier quitte donc bel et bien le Canonnier. Alors que sa décision devait déjà être donnée avant les playoffs 2, Bernd Storck aura su faire prolonger le doute quant à son avenir au Canonnier. En conférence de presse après la victoire dimanche soir face à Zulte-Waregem, le mentor allemand avait assuré qu'il allait donner sa décision ce mercredi. C'est désormais chose faite.





Voici le communiqué du club: "Le tacticien allemand a décidé de ne pas prolonger l’aventure avec le Royal Excel Mouscron la saison prochaine. Auteur d’une deuxième partie de championnat impressionnante avec les Rouge et Blanc, Bernd Storck peut se réjouir du travail effectué au Canonnier. « On nous avait confié la mission de maintenir le club en D1, c’est chose faite grâce à un énorme travail de tout le groupe. La mission est accomplie."



Quant au club, il tient à remercier le coach allemand et son staff pour le travail effectué. "Nous remercions Bernd Storck et son staff pour ce qu’ils ont réalisé avec le groupe. Ils sont parvenus à maintenir le club après un début de saison compliqué. Après un zéro sur dix-huit on savait que ce serait difficile mais le travail a porté ses fruits et nous ne pouvons que nous en réjouir."