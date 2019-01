Bernd Storck compte reprendre cette seconde partie de saison de la meilleure manière possible en recevant Ostende au Canonnier. Après une belle semaine de stage, le coach est confiant avant la rencontre de ce dimanche. "Après le match gagné en amical face à Nuremberg, j'ai pu remarquer que nous étions prêts pour affronter Ostende. Mes joueurs savent ce qu'ils doivent faire et ils y ont travaillé de manière très professionnelle. Nous allons montrer de quoi Mouscron est capable dès dimanche à 20 heures."





Une rencontre que le coach des Hurlus voit comme une grande finale. "Il nous reste neuf finales d'ici la fin de la phase classique. A chaque match il nous faudra les trois points. Même si loin a des déplacements difficiles comme la semaine prochaine à Genk, chez les premiers/ Mais je ne veux pas penser à ce match, je ne veux pas penser au futur. Il faut penser au match de ce dimanche et à rien d'autre. C'est clairement une finale à ne pas perdre et le joueurs en sont très conscients. La plus importante des choses est de bien reprendre la saison avec une victoire à domicile. La préparation a été très bonne et les entraînements de cette semaine se sont très bien déroulés.





En ce qui concerne son adversaire, l'entraineur est un peu plus méfiant. "Nous ne savons pas très bien dans quel schéma tactique ils vont jouer surtout avec le départ de leur meilleur attaquant et avec l'arrivée de Tom De Sutter. Ils ont fait une bonne préparation et c'est une équipe difficile à jouer. Les matchs étaient assez serrés face à eux comme en Coupe où l'on a perdu aux pénaltys. Maintenant c'est autre choses, beaucoup de donnes ont changé et à nous de montrer la forme dans laquelle on se trouve."