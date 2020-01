La saison dernière, il était la révélation de la saison mouscronnoise. Certes, le deuxième tour avait été réussi grâce aux buts de Taiwo, au virevoltant Amallah et aux multiples arrêts de Butez.

Pourtant, dans l’ombre, c’est Franck Boya qui récupérait les ballons dans les pieds adverses. Son impact et sa présence physique dans le secteur offensif ont marqué les esprits. Alors, forcément, à six mois de la fin de son contrat, le "box to box" attire les convoitises. Son actualité est chargée, mais le médian en a vu d’autres.



(...)