Arrivé il y a deux ans et demi à Mouscron, Bruno Godeau portera les couleurs de la Gantoise.

C'est un défaut chez les Hurlus. La gestion des fins de contrat est calamiteuse. Du coup, des cadres de l'équipe comme Frank Boya ou Nathan de Medina se retrouvent à six mois de la fin de leur bail au Canonnier dans une situation avantageuse car ils peuvent négocier librement leur départ en fin de saison.

Un contrat de deux ans et demi

C'était aussi le cas de Bruno Godeau. Auteur de 84 apparitions sous le maillot mouscronnois, le défenseur central rapportera tout de même 300.000 euros à l'Excel. Arrivé librement de Zulte-Waregem à l'été 2017, l'ancien joueur de Westerlo et d'Ostende signera son contrat de deux ans et demi avec Gand en ce début de semaine. Godeau viendra renforcer un secteur défensif dépourvu de Dylan Bronn, parti à Metz en ce début de mercato. Le Bruxellois sera la doublure de la charnière centrale composée de Igor Plastun et Michael Ngadeu. Les Buffalos sont deuxièmes du championnat et encore en lice en Europa League où ils affronteront en février prochain la Roma. Pour l'anecdote, Godeau a disputé son dernier match sous les couleurs mouscronnoises sur la pelouse de son nouvel employeur.

Un secteur défensif à renforcer

Avec ce départ, le secteur défensif mouscronnois apparaît bien léger. Il ne reste en effet en charnière centrale plus que Diogo Queiros, Nathan de Medina et Kevin Wimmer, indisponible. La blessure de Mathias Bossaerts aux adducteurs, mis à l'essai la semaine dernière, a éteint cette piste. En stage hivernal à Cadix, le jeune Lorenzo Dosso avait accompagné le groupe mais il n'avait guère convaincu. Les dirigeants mouscronnois vont donc s'atteler à renforcer la défense dans les prochains jours.