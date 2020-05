Le gardien de Mouscron, Jean Butez, a confirmé lors du Grand Débrief qu'il devrait changer d'air cet été.

"J'ai envie de jouer... selon ce qu'on me proposera, je verrai. C'est con à dire mais je prends tellement de plaisir à jouer que je ne veux pas m'asseoir sur un banc" a d'abord expliqué le portier français, avant de reconnaître des contacts avec un club belge: "Comme cela a pu être écrit, il y a bien eu des contacts entre mon agent et Anderlecht. Mais Van Crombrugge est encore là et je ne suis sans doute pas le seul sur la liste d'Anderlecht" a-t-il relativisé.Avant de confirmer que Mouscron comptait le vendre: "Le club m'a fait savoir qu'il souhaitait me vendre. La situation est telle qu'ils devront sans doute vendre des joueurs. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. Et ce n'est pas nouveau pour moi, il y a déjà eu un départ un peu avorté la saison dernière. On verra si le club est moins gourmand cette fois."