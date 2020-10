Le joueur formé à Braga rejoint les Hurlus. Pouvant occuper le rôle de milieu offensif ou de relayeur, il devra fluidifier le secteur offensif hurlu à la peine en ce début de saison avec trois buts inscrits. A 22 ans, Bruno Xadas a déjà joué 46 matchs en première division au Portugal et cinq rencontres d'Europa League. Il a inscrit 4 buts et 4 assists parmi l'élite portugaise. Il est prêté une saison avec option d'achat.



Nuno Da Costa arrive également en prêt avec une option d'achat de Notthingham. Il a marqué 19 buts en 48 matchs avec Valenciennes et 17 buts en 87 rencontres avec Strasboug. Son aventure anglaise, courte de six mois, n'a pas été une réussite avec un but inscrit en 10 matchs. Avec ces deux renforts, Mouscron espère bien se débarrasser de l'encombrante dernière place.