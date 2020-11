Les Mouscronnois ont retourné la situation en fin de match en sept minutes. Ils décrochent enfin leur premier succès de la saison.

Des cris stridents se sont échappés du Jan Breydelstadion. Ils reflétaient trois mois de frustration qui s’échappaient définitivement dans le ciel brugeois. Dans la Venise du Nord, l’Excel a été moins convaincant qu’il y a 72 heures dans le Limbourg mais il a pris les points et c’est bien là le plus important. Plus que la manière, les Hurlus n’ont rien lâché malgré l’ouverture du score de Musaba après un superbe mouvement collectif initié par Vitinho et accomplit par Hoggas et le buteur (1-0, 64e).