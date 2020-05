Thomas Chatelle est revenu sur l'octroi de la licence du club hennuyer et de la contestation de l'Union Belge à ce propos concernant les agents de joueurs qui rôdent au sein des clubs.

Mouscron est dans une situation compliquée depuis plusieurs saisons et a de plus en plus de mal à obtenir sa licence. Après que la CBAS ait octroyé le fameux sésame en appel, c'est au tour de l'Union Belge de contester cette licence.