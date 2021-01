Il n’a beau être passé à l’Excelsior que lors de la saison 2008-2009, Christophe Lepoint a marqué les esprits dans la cité des Hurlus à tel point que l’annonce de son retour a engendré une joie auprès des supporters qu’ils n’avaient plus connue depuis quelques années. "J’étais sur le point de revenir au Canonnier il y a deux ans puis en ce début de saison. Je suis très heureux de signer à Mouscron. Mon plus grand souhait était de terminer ma carrière avec le matricule 216. C’est ici que j’ai rencontré ma femme, j’habite dans cette ville depuis 13 ans, on y a ouvert le magasin ‘Mod’Elle boutique’. Ma vie est à Mouscron."