Comme annoncé dans La DH, Alessandro Ciranni devrait rejoindre Zulte Waregem. Le club entraîné par Francky Dury a fait du capitaine de l’Excel sa priorité au poste de latéral droit, à tel point qu’il n’a pas levé l’option d’un an prévue dans le contrat de Daniel Opare. L’officialisation du transfert pourrait intervenir en début de semaine prochaine en compagnie de deux autres renforts.

Confrontés à plusieurs départs, les Waregemois veulent construire leur effectif le plus rapidement possible.

En ce sens, Ciranni et son futur club se sont déjà mis d’accord sur les termes du contrat. Le latéral droit devrait tripler son salaire. Ces chiffres doivent aussi être remis dans leur contexte. Étrangement, malgré son brassard, le joueur formé à Genk possédait l’un des plus petits salaires au sein du matricule 216. Le contrat devrait porter sur une durée de trois ans. Malgré l’intérêt à l’étranger de formations italiennes, néerlandaises et suisses, c’est Zulte qui s’est montré le plus concret. Les pensionnaires du stade Arc-en-Ciel doivent maintenant s’arranger avec le matricule 216 mais ça ne devrait être qu’un détail. La transaction devrait se dérouler autour de la somme de 500 000 euros, l’Excel se montrant moins gourmand que l’été dernier avec la descente sportive.

Diego Lopez sur le départ

Par ailleurs, de nombreux changements se profilent au sein des Hurlus. Simao, en fin de contrat, s’est lié à Paços de Ferreira. Ce n’est une surprise pour personne et un nouveau staff devra être installé pour repartir en D1B.

Il ne sera pas choisi par Diego Lopez. L’Espagnol ne fera plus partie du prochain projet et il sera débarqué de son poste de directeur sportif après une année d’échec. Un nouvel organigramme va être installé même si Paul Allaerts pourrait garder sa place comme si les leçons de la dernière saison catastrophique n’avaient toujours pas été retenues. Comme d’habitude…