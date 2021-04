C'est ce mercredi que la commission devait rendre son verdict concernant le précieux sésame. Comme attendu, l'Excel s'est vu refuser la licence. Comme annoncé dans nos colonnes le 6 avril dernier, ce n'est pas à cause de l'ingérence des agents de joueurs dans la direction contrairement aux autres années. Les Mouscronnois ont essuyé un énième échec à cause de Gérard Lopez qui n'a pas su donner les garanties financières pour assurer la saison prochaine la continuité de l'activité du club.

"Ce mercredi 15 avril 2021, la commission des licences a décidé de ne pas accorder le précieux sésame au Royal Excel Mouscron. La raison de ce refus réside dans le doute de la commission du club à assurer la continuité de son activité sur le plan financier. La direction du Royal Excel Mouscron estime qu’elle est en mesure de démontrer le contraire et se présentera donc devant le CBAS" , a réagi le matricule 216 dans un communiqué.

Une Cour que les Hennuyers connaissent maintenant parfaitement. Ils n'ont obtenu leur licence du premier coup qu'à une seule reprise depuis leur retour en D1 lors de la saison 2014-2015.

Après un an d’attente, Virton reçoit officiellement sa licence

L’Excelsior de Virton a bien reçu sa licence en vue du prochain exercice et retrouvera la D1B la saison prochaine.La journée et même l’année auront été longue pour les supporters de Virton, mais le dénouement est finalement positif. Le matricule 200 a bien reçu sa licence en vue de la saison prochaine. Après une année sabbatique, le club du sud du pays sera de retour en D1B dans quelques semaines.Le travail ne fait toutefois que commencer pour les Verts et Blancs qui doivent reconstruire un club de A à Z après une année de pause. (M.G.)