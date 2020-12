Da Costa (8/10) porte l'Excel à bout de bras: découvrez les notes des Hurlus après le nul contre OHL Mouscron Julien Parcinski © Belga

Le Cap-Verdien a inscrit un doublé et s'est offert le statut d'homme du match.



Koffi 6 Vigilant dans ses sorties et impeccable sur sa ligne. Sa mauvaise prise de balle puis son tacle sur Mercier amène le deuxième but mais il maintient l’Excel en vie.