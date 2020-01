La scène est cocasse. À la mi-temps du match amical remporté par l’Excel contre Magdebourg (2-1), Dennis Schmitt recadre ses joueurs. En Espagne, Bernd Hollerbach n’a pas fait le déplacement. Toujours souffrant, le technicien allemand a donc cédé sa place le temps d’une semaine à son adjoint, qui dicte les consignes à des joueurs parfois bien plus âgés que lui. "Ça ne m’empêche pas d’être proche de Bernd, même à 2 000 kilomètres de là", tempère-t-il. "Nous prenons les décisions ensemble et je l’appelle avant et après chaque entraînement", détaille celui qui fut contraint de stopper rapidement sa carrière de joueur à cause d’une blessure en 2018.

(...)