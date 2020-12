Le futur départ de Gérard Lopez à la tête du LOSC inquiète le matricule 216 qui se demande quel intérêt aurait l’Hispano-Luxembourgeois à garder l’Excel sans détenir son voisin lillois. "Il est temps pour moi de me concentrer sur d’autres entreprises sportives", a déclaré Lopez dans un communiqué vendredi soir où il confirme le changement de direction chez les Dogues. De quoi laisser de l’espoir aux Hurlus mais rien n’est fait.

Revigorés par le succès face au Beerschot et l’écart de deux buts comblé face aux Louvanistes en milieu de semaine, les Hennuyers doivent faire abstraction de ce contexte plein d’incertitudes, avant de se déplacer à Sclessin. C’est bien là le paradoxe. Alors que les Frontaliers semblent sur la bonne voie sportivement après un début de saison catastrophique, l’incertitude revient à cause d’affaires extra-sportives qui ont tant miné les Hennuyers ces dernières années.

Qu’importe, Simao et ses hommes tenteront de continuer leur bonne série. Ils sont confrontés à plusieurs absences. Dabila a repris l’entraînement individuel mais n’est pas encore prêt. Bakic est absent jusqu’à la trêve à cause d’une élongation et Ciranni est suspendu. Les Hurlus devraient être privés de Mohamed qui s’est bloqué le genou face à OHL.