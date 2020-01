L’Excel comptera sur son homme fort, Diogo Queiros, pour créer l’exploit à Gand.

Les chiffres mentent rarement. Et ceux de Diogo Queiros sont éloquents. Arrivé en fin d’été dans la cité des Hurlus, le Portugais n’a pas manqué une seule minute possible en championnat. À seulement 21 ans, le nouveau Mouscronnois apprend vite et plutôt bien. Une constante depuis le début de sa carrière.

"J’ai commencé le football à Leixoes près de Porto à l’âge de six ans. Cinq ans après, j’ai rejoint les Bleus et blancs pour ne plus les quitter avant l’été dernier", explique-t-il.