C'est un week-end catastrophique qui vient de se conclure pour l'Excel. Waasland, le Cercle et Saint-Trond, leurs concurrents directs, ont tous gagné et ce sont les Hennuyers qui ont réalisé la mauvaise opération. Bien conscient de la situation qui se dégrade, Simao avait enfin troqué son 4-2-3-1 attentiste pour un 4-4-2 plus offensif avec une association Harbaoui-Da Costa.