Après le partage frustrant concédé in extremis face au Standard, l’Excel n’a pas tardé à reprendre goût à voyager et, surtout, à renouer avec la victoire, un bonheur qu’il n’avait plus partagé avec ses supporters depuis le 2 novembre dernier (succès 3-1 contre l’Antwerp).

Pour leur plus petite escapade de la saison, les Hurlus ont donc fait le boulot mais à la pause, bien peu auraient parié un kopeck sur les chances mouscronnoises de s’imposer sur une surface de jeu compliquée où le jeu léché n’avait manifestement pas sa eu. Jusqu’à la pause, il faut bien admettre que les visiteurs avaient juste eu le droit de subir les événements sans réellement pouvoir porter le danger devant le gardien slovaque, Jakubech.

