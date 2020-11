On croyait que Jorge Simao n’avait pas sélectionné Serge Tabekou en raison du retour tardif du Camerounais dû à ses obligations en sélection nationale. Il n’en est rien. Jorge Simao a simplement décidé de ne pas reprendre l’international pour le déplacement au Cercle au contraire d’Imad Faraj et de Benjamin Van Durmen.

Écartés pour le voyage dans le Limbourg, l’ailier et le milieu défensif retrouvent leur place au détriment de Capita et Simba. Le technicien portugais prend donc le risque de se déplacer au Jan Breydelstadion avec seulement Agouzoul et Silvestre comme défenseurs centraux.

Risqué. Surtout quand on sait que l’Argentin a 36 ans, qu’il a déjà été confronté à de nombreux soucis physiques cette saison et qu’il a joué l’intégralité de la rencontre à la Luminus Arena. En cas de pépin, Onana peut descendre d’un cran même s’il a montré en début de saison à l’Antwerp et contre Malines que ce n’était vraiment pas son poste de prédilection.

Pour préparer cette rencontre ultra-importante dans un laps de temps très court, Simao a eu recours à la vidéo pour pointer du doigt les failles de son futur adversaire.

"C’est 50 % de mon job. C’est l’unique moment où je peux montrer les mêmes choses à tout le monde. Comme on n’a, en plus, pas le temps de s’entraîner, cet aspect revêt encore plus d’importance", confie-t-il.

Le nouvel entraîneur de l’Excel a bien analysé le jeu des Brugeois. "Contrairement à Genk, ils sont moins rapides mais demandent beaucoup le ballon dans le centre et pas sur les ailes. De toute manière, on doit surtout se concentrer sur notre jeu." Dimanche, Simao avait prévenu. "Je veux voir à chaque match un pressing intense de la part de mes joueurs."

Face à une équipe intrinsèquement moins forte que le Racing, il sera intéressant de voir si cette approche séduisante rapporte enfin des points.