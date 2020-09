Après le Covid et un changement d’agent, Fabrice Olinga est devenu un autre homme.

Son sourire n’a pas disparu. Il aurait pu s’effacer après les énièmes épreuves qu’il a traversées récemment mais celui qui reste encore à ce jour le plus jeune buteur de Liga (16 ans et 98 jours) préfère regarder l’avenir avec optimisme.

"Ces cinq semaines m’ont changé. J’ai vu ma femme souffrir, la tristesse de mon enfant qui s’angoissait pour sa maman. Cet épisode m’a fait gagner en maturité et je prends tout ce qui s’est passé comme un apprentissage. Je suis revenu avec l’envie de tout casser sur le terrain", exprime Fabrice Olinga. Et ce n’est pas un tacle trop appuyé de Dabila à l’entraînement et cette entorse qui pourrait lui faire manquer la rencontre face à Gand qui le mettront de mauvaise humeur.

