Le 3 novembre dernier, Sélim Amallah devait quitter le terrain du Jan Breydel Stadion suite à une déchirure à l’ischio. Après une revalidition de deux mois, il pouvait prendre part au stage en Espagne afin de retrouver ses sensations. "Je suis à moins de 70 % de mes moyens", nous avait-il indiqué dans la péninsule ibérique.

En quelques jours, la donne a bien changé pour le jeune Belgo-Marocain de 22 ans qui avait réalisé 70 bonnes minutes face à Nuremberg en amical. "Franchement, lors de ce match, je n’ai ressenti aucune douleur ou quoi que ce soit. L’équipe, elle, avait fait un bon match face à une équipe de Bundesliga tout de même. Les sensations pour moi étaient bonnes aussi donc je me sens vraiment bien", explique-t-il.

Un retour sur les terrains qui lui a vraiment fait du bien. "Après plus de deux mois d’absence, je reviens enfin", se réjouit le milieu offensif. "Cela me fait vraiment plaisir de retrouver le championnat, les terrains, les matchs. C’est ce qu’un joueur de foot aime et veut quand il pratique ce sport donc oui ça me fait vraiment plaisir d’être de retour. Après avoir passé deux mois sans toucher un ballon, je peux dire que tu as envie de tout casser quand tu es de retour."

Présent dans le groupe ce dimanche, Sélim Amallah est aussi confiant que son entraîneur avant d’aborder cette finale face à Ostende. "C’est un match qu’on doit aborder avec sérénité. On doit jouer comme on sait le faire et cela se passera bien. Le coach sait ce qu’il fait ; on verra bien dimanche."

Pour Bernd Storck, son retour augmente la concurrence offensive dans son équipe. "Étape par étape, il est revenu dans le groupe. J’ai beaucoup parlé avec lui de sa situation, de son placement et de ce qu’il avait à prouver. Sélim le sait, comme Manuel (Benson) et Fabrice (Olinga) , il y a de la concurrence désormais. Kuzmanovic a été très bon en stage aussi. Cela me donne beaucoup de solutions offensives, donc à lui de prouver de quoi il est capable."