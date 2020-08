S'il y avait bien un spectateur attentif lors du Malines-Anderlecht du dimanche dernier, c'était bien Fernando Da Cruz. Les Mouscronnois affrontent le KVM ce vendredi alors qu'ils se déplaceront au Lotto Park la semaine suivante. Et la prestation des Malinwa a alerté le coach hurlu.

"J'ai dit à mes joueurs que les hommes de Wouter Vrancken auraient dû plier la rencontre avant la première mi-temps. A la différence de l'Antwerp qui possède un jeu plus lisible, Malines présente un jeu plus dynamique. Ils construisent davantage", analyse-t-il.

A l'instar du Great Old, Da Cruz se méfie des qualités de centreurs de leur futur adversaire. " On a vu lors de leur premier match que Kaboré a délivré plusieurs bons ballons. Il faudra vraiment faire attention", prévient l'entraîneur du matricule 216. Verra-t-on dès lors un Excel aussi prudent que la semaine dernière ? " C'est nécessaire d'avoir de la flexibilité tactique car on peut changer de système en cours de match. On maîtrise 2 dispositifs ( NDLR : 3-5-2 et 4-4-2). Je souhaite surtout qu'on affiche tout au long de la saison le même état d'esprit qu'affiché à l'Antwerp".

Un match amical samedi matin à Deinze pour donner du temps de jeu aux remplaçants.

Ce vendredi soir, le matricule 216 sera toujours privé de Gnohéré, Silvestre et Gueye. " Bison n'est pas blessé. Il est revenu hors forme en venant ici. Il a beaucoup travaillé cette semaine et je suis très content car c'est aussi quelqu'un d'indispensable dans la vie de groupe. Il recevra du temps de jeu samedi à Deinze lors d'un match amical qui servira pour les remplaçants à reprendre du rythme" , annonce Da Cruz.

Quant à Silvestre, celui-ci a passé un IRM. Il pourra peut-être revenir la semaine prochaine dans le groupe. Gueye va reprendre l'entraînement collectif dans les jours à venir. Brym n'est pas non plus disponible même s'il a repris les séances.

Le coach des Hurlus n'a pas éludé le sujet Bakic. Toujours en instance de départ, le Monténégrin pourrait encore rendre des services au Canonnier face à Malines. " Tant qu'il est là, je n'écarte pas la possibilité de l'utiliser et même qu'il soit titulaire. Je n'ai pas de problèmes avec Marko. Son comportement est irréprochable."

Irréprochable, le bilan des Hennuyers pourrait l'être en cas de victoire face à Malines. "Le nul à l'Antwerp était un bon point qui se transformerait en très bon si on parvient à repartir avec la gagne", prévient Da Cruz.