Il a souvent été insaisissable tant pour la presse que pour les défenses adverses. Le 5 octobre dernier, l’Excel crée la surprise et sourit pour la première fois dans un début d’exercice catastrophique. Les dirigeants parviennent à attirer un renfort de qualité : Nuno Da Costa.

De quoi susciter l’incompréhension des supporters de Valenciennes et de Strasbourg, ses précédents clubs, qui se demandent pourquoi leur ancien chouchou va s’enterrer dans un club promis à la descente après un 3/27 initial. "Je ne m’entendais pas avec Sabri Lamouchi à Nottingham Forest. Il me faisait jouer sur un côté. Il a été viré le lendemain de mon départ mais je ne regrette rien. À Mouscron, j’évolue à mon poste de prédilection et j’ai retrouvé de la confiance et le plaisir de jouer." (...)