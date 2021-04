À parcourir les réseaux sociaux, on aurait pu croire que le Rem était parvenu à créer l’exploit la veille à Bruges. Pendant qu’Harbaoui postait une vidéo à la gloire de son but, Da Costa publiait en toute tranquillité une photo de sa collection de paires de baskets. Se rendent-ils compte que l’Excel descend sportivement en D1B et que l’avenir du club est tout simplement en péril ?