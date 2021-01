L'entraîneur de Mouscron a en effet été convoqué devant le Comité disciplinaire par le parquet lundi. Le technicien portugais avait été renvoyé lors du succès de son équipe samedi à Saint-Trond (0-2).

Dans les arrêts de jeu, Simao et Da Costa, qu'il faisait remplacer, se sont expliqués sur le penalty botté quelques instants plus tôt par Mohammed (synonyme de 0-2), alors que Da Costa voulait le tirer. L'entraîneur mouscronnois aurait alors bousculé le 4e arbitre et s'est vu montrer le bristol rouge.

Le parquet réclame trois matches de suspension effectif dont un avec sursis d'un an et une amende de 3.500 euros (dont 3.000 effectif).

Après la rencontre, Jorge Simao a de plus donné une interview à Eleven Sports, malgré sa carte rouge, ce qui est interdit. Le parquet réclame pour cela 500 euros d'amende avec sursis.

Le 2 février, Jorge Simao sera aussi convoqué devant le Comité disciplinaire pour avoir communiqué avec son staff lors de la rencontre face à Genk (2-0) le 16 janvier, alors qu'il était suspendu.