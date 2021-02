Il ne suffit pas de changer ses ailiers pour améliorer son animation offensive. Jorge Simao l’a appris à ses dépens. Dans son 4-2-3-1 traditionnel, le technicien portugais a surpris en titularisant Badibanga et Faraj à la place d’Olinga et Tabekou que l’on avait vus moins en vue ces deux derniers matchs. Le pari a été perdu car leurs remplaçants ont été encore plus discrets...