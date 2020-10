On pensait que l’Excel avait dégraissé. Avec les départs de Seys et Omoigui, les Mouscronnois semblaient se débarrasser des "indésirables" qu’ils avaient listés en début de saison. Mais avec les arrivées de Bruno Xadas et Nuno Da Costa et l’échec des ventes de Vasic et de Bakic, Mouscron se retrouve avec un effectif composé de 33 éléments sous contrat, dont quatre gardiens.

(...)