Avant l’affrontement de ses deux dernières équipes, Mark Volders revient sur une carrière marquée par son passage à Mouscron.

Une décennie après l’arrêt de sa carrière, Mark Volders n’a pas changé. Physiquement, l’ancien gardien de Mouscron et de Saint-Trond garde sa ligne de sportif de haut niveau grâce à une hygiène de vie parfaite même s’il ne pratique plus d’activité physique. "J’ai connu plusieurs blessures tout au long de mon parcours. Le corps a assez donné." La dernière d’entre elles a été fatale à sa première vie de joueur, quelques semaines après sa signature à Saint-Trond en 2010. "J’ai signé pour deux ans et je n’ai pu disputer que cinq matchs. Mon tendon d’Achille s’est déchiré à la suite d’un contact. Ma revalidation a duré dix mois, j’ai rechuté totalement dès le premier entraînement."

(...)