Koffi 6

Son montant le sauve en début de rencontre. Il réalise l’arrêt nécessaire juste avant la pause en gagnant son face-à-face avec Hoggas.

Ciranni 6,5

Son mauvais alignement aurait pu être fatal et heureusement que Hoggas a trouvé le poteau. Son corner sur l’égalisation est précis techniquement. Il provoque le penalty décisif par sa course et sa vitesse.

Silvestre 6,5

L’Argentin couvre souvent les attaquants adverses. Son manque de rapidité est criant. Il sauve son match en égalisant de la tête.

Agouzoul 5,5

Le défenseur central a été tranchant mais il est toujours à la limite de commettre une bévue. Elle est arrivée peu avant l’heure de jeu mais Mubasa a dévissé sa frappe.

Bocat 3,5

Souvent mal placé, le latéral gauche a vécu une soirée difficile face à la vitesse de Musaba. Il ne le suit pas sur son but et a été tout le temps dépassé.

Onana 6

L’international camerounais apporte de l’impact à la récupération mais il a flirté avec le carton rouge et le penalty. Sans conséquences pour cette fois.

Bakic 6

Il apporte à la relance grâce à sa qualité de passes. Cela a failli payer avec Da Costa après la pause. Xadas est venu régulièrement sur ses plates-bandes ce qui l’a gêné.

Olinga 5,5

L’ailier a confirmé sa bonne première mi-temps à Genk. Même s’il n’est toujours pas décisif, sa mobilité crée des espaces. Il s’est éteint après la pause.

Xadas 4,5

Le Portugais porte trop le ballon, avec deux touches de trop ce qui a tendance à ralentir le jeu. Dommage car il possède une technique bien au-dessus de la moyenne. Ses coups de pied arrêtés étaient imprécis.

Gnohéré 6,5

Discret mais a pris ses responsabilités pour tirer le penalty qui offre la victoire. Et c’est pour apporter son expérience dans ces situations qu’il a été recruté.

Da Costa 6

Il travaille beaucoup et ses déplacements sont intéressants. Un vrai plus dans le secteur offensif.

Simao 6

Son équipe a été moins convaincante qu’à Genk mais elle a pris trois points indispensables. L’Excel est déjà transformé grâce à lui.