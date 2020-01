Bruno Godeau pourrait porter le maillot mouscronnois une dernière fois ce week-end.

Alors que le transfert de Godeau vers la Gantoise était imminent et que l'on pensait que le défenseur central avait disputé son dernier match avec l'Excel à...Gand, la donne s'est modifiée.

L'ex-Ostendais disputera peut-être la rencontre face à Saint-Trond au Canonnier. L'Excel souhaite trouver un remplaçant à son joueur avant de procéder au transfert. Cela aurait pu être Mathias Bossaerts mais l'ancienne promesse du football belge, mis à l'essai par le club hurlu, s'était blessé aux adducteurs lors de son deuxième entraînement.

Avec le départ de Godeau, le dixième du classement de D1 se retrouve confronté à une pénurie de défenseurs centraux. Nathan de Medina a été titularisé à ce poste samedi mais il a le plus souvent été utilisé comme latéral droit par Bernd Hollerbach. Kevin Wimmer a été formé pour occuper ce rôle là mais l'Autrichien est blessé et il a toujours été placé dans le milieu depuis le début de son aventure mouscronnoise. Jérémy Huyghebaert, lui, ne semble plus être dans les plans du technicien allemand.

Un transfert reporté mais pas remis en cause

Déjà confronté à une situation particulière où il jouait sur le terrain de sa future équipe, Godeau doit faire face à un autre cas de figure. Mais pas question pour le Belge de s'angoisser. Il possède déjà un accord avec les Buffalos pour l'été prochain si le transfert ne se réalise pas cet hiver.

En fin de contrat, le joueur formé à Anderlecht est donc en position de force. Les 300.000 euros d'indemnités que proposent Gand devraient pousser les Hennuyers à s'activer dans la recherche d'un remplaçant. Les Mouscronnois seraient les seuls perdants si la transaction ne se déroulait pas ce mois-ci.