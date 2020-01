Les deux joueurs devraient rester au Canonnier cet hiver avant de passer un cap en fin de saison.

En fin de contrat dans six mois, Bruno Godeau est courtisé par de nombreux clubs. Alors que la semaine dernière, Gand semblait avoir l'avantage sur l'Antwerp, la tendance s'est confirmée en ce début de semaine. Le défenseur central a reçu une belle proposition de trois ans de la part des Buffalos. L'Excel tente de réagir (tardivement) pour garder son joueur. Les Hennuyers lui ont offert une prolongation de contrat. Godeau et son entourage prendront une décision la semaine prochaine mais les pensionnaires de la Ghelamco Arena, que Mouscron affronte samedi, semblent avoir l'avantage. Gand offrant beaucoup plus à celui qui a été formé à Anderlecht.

Butez pas intéressé par Monaco (et le Cercle)

Ce mardi matin, la presse néerlandophone a évoqué un intérêt de Monaco pour Jean Butez. Le club principautaire aurait aimé s'attacher les services du portier en le prêtant dans la foulée à son club satellite, le Cercle de Bruges. L'information était vraie mais les Monégasques ont été échaudés par le prix réclamé par Mouscron, cinq millions. Du côté du joueur, la perspective de rejoindre les Brugeois ne l'enchantaient guère. Le Français désire franchir un palier l'été prochain. Déjà gourmands par le passé, les Mouscronnois devront peut-être se montrer plus flexibles car le gardien n'aura alors plus qu'un an de contrat.