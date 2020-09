Un quart d’heure. C’est le nombre de minutes précises qu’a passées Bruno Godeau sous les couleurs gantoises. Cette unique apparition date de la saison dernière quand le score était déjà acquis face à Saint-Trond. Gand l’avait transféré contre un chèque de 300 000 euros l’hiver dernier alors qu’il ne lui restait plus que six mois de contrat dans le Hainaut.

Il n’y avait pas matière à s’inquiéter à l’époque. Dans nos colonnes, le défenseur central avait bien précisé que cette deuxième partie de saison devait servir à son adaptation. "Mon départ était prévu pour cet été. Je ne me prends pas la tête avec mon temps de jeu. Ces six prochains mois vont me permettre de bien prendre mes marques et de m’acclimater aux desiderata du coach", avait-il confié.