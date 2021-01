L'Excel était en quête d'opportunité dans ce mercato. En discussions avec Harbaoui depuis quelques jours, le deal capotait suite à des divergences salariales. Il semble qu'un accord a été trouvé ce matin. Selon nos informations, l'attaquant est actuellement en train de passer sa visite médicale.

A 36 ans, l'attaquant retrouverait la Belgique après un an et demi à Al-Arabi. L'international signera un contrat de six mois assorti d'une option d'une saison. Il était déjà passé en 2008 par l'Excel en provenance de l'Esperance de Tunis.