La silhouette est restée fine et le temps ne semble pas avoir d’âge sur lui. Un an et demi après son départ de Belgique pour rejoindre le Qatar, Harbaoui n’a pas changé en dehors du terrain. Les fans de l’Excel espèrent qu’il est toujours le même dans les seize derniers mètres adverses. "Mes tests physiques le prouvent, je n’ai rien perdu. Je n’étais pas en vacances au Qatar", prévient l’homme aux 110 réalisations en Pro League.

Une deuxième saison compliquée à Al-Arabi

Des goals, il en a marqué à la pelle à Al-Arabi. Quatorze buts en 26 matchs, il y a des choses qui ne se transforment pas chez lui mais le renard des surfaces en veut toujours plus. "J’espérais marquer davantage de buts mais les qualités sportives étaient inférieures à ce que j’attendais, contrairement à mon premier passage dans ce championnat au Qatar SC en 2014 où j’avais terminé meilleur buteur de la compétition."

(...)