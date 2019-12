En laissant son homme en forme du moment, Stipe Perica, sur le banc, on peut se dire que Bernd Hollerbach aura été frileux dans son plan de jeu. La raison paraît toutefois évidente : le mentor allemand veut tout miser sur la Croky Cup et le match de jeudi face à Anderlecht. Outre l’attaquant croate, Nemanja Antonov, le héros du match face à Genk, était lui aussi relégué sur le banc. Deni Hocko était quant à lui laissé un match de plus au repos. Des choix qui portent à croire que Bernd Hollerbach n’espérait pas grand-chose de cette rencontre.

(...)